البرازيل ـ أ.ف.ب: قررت نجمة الجمباز البرازيلية ريبيكا أندرادي اعتزال مسابقة الحركات الأرضية التي أحرزت ذهبيتها في أولمبياد باريس الصيف الماضي، وذلك حفاظا على صحتها قبل ألعاب لوس أنجليس 2028.وقالت ابنة الـ26 عاما خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو «لن أخوض الحركات الأرضية بعد الآن فالأثار التي تُخلِفها الحركات الأرضية هي الأكبر». وأضافت البرازيلية التي أحدثت ضجة في أولمبياد باريس بعد تفوقها على الأسطورة الأميركية سيمون بايلز في الحركات الأرضية، «أنا رياضية في السادسة عشرة من عمري، وخضعت لخمس عمليات جراحية في الركبة.

