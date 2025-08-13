نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة تتفاقم بين الأهلي والزمالك.. زيزو يتجه للمحكمة الرياضية بتصعيد جديد بشأن مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد مصطفى "زيزو" ملفًا قانونيًا متكاملًا لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) ضد نادي الزمالك، في خطوة تصعيدية هدفها الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي يقدّرها اللاعب بنحو 82 مليون جنيه.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب، فإن زيزو يرفض تمامًا أي فكرة تتعلق بالتنازل عن حقوقه المالية لدى النادي الأبيض، مؤكدًا عزمه على المضي قدمًا في جميع الإجراءات القانونية المتاحة لضمان استرداد مستحقاته. وأوضح المصدر أن الأيام الأخيرة شهدت سلسلة اجتماعات بين اللاعب وفريقه القانوني لوضع اللمسات الأخيرة على ملف الشكوى قبل التقدم به رسميًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان زيزو قد تقدم في وقت سابق بشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، لكن إدارة الزمالك ردت بأنها لا تدين له بأي مستحقات مالية، ما دفع اللاعب للتوجه نحو التصعيد الدولي.

كما شهدت الساعات الـ48 الماضية قيام زيزو بتقديم بلاغ رسمي ضد بعض جماهير الزمالك، على خلفية التجاوزات اللفظية التي تعرض لها هو وأسرته خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وهو ما أضاف بعدًا جديدًا للأزمة المتصاعدة بين الطرفين.