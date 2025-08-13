نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يحسم الجدل: راتب كهربا يوقف انتقاله لسموحة ويهدد استقرار الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صعوبة إتمام صفقة انضمام النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي الاتحاد الليبي، إلى صفوف الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب العوائق المالية الكبيرة التي تحول دون إتمام التعاقد.

راتب كهربا يوقف انتقاله لسموحة

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أوضح عامر أن الراتب الذي يتقاضاه كهربا يفوق بكثير سقف رواتب لاعبي سموحة، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا ماليًا ضخمًا يجعل الصفقة شبه مستحيلة، رغم اعترافه الكامل بإمكانات اللاعب الفنية العالية التي لا يختلف عليها أحد.

وأضاف رئيس سموحة أن جميع الأندية المصرية ترحب بالتعاقد مع كهربا نظرًا لقيمته الفنية وخبرته الكبيرة، لكن العائق الحقيقي يكمن في الجانب المادي، حيث أن الأجر المرتفع للاعب قد يخلق فجوة مالية داخل الفريق، تؤثر سلبًا على حالة الانسجام والاستقرار بين عناصره.

واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على أن أولويته حاليًا هي توفير مجموعة متكاملة من اللاعبين الموهوبين لتدعيم صفوف سموحة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في سقف رواتب اللاعبين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفرض على الأندية التعامل بحذر مع الصفقات الكبرى.