نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة جديدة في مسلسل تمرد إيزاك على نيوكاسل.. المهاجم السويدي يترك منزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطور جديد في مستقبل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، بعدما اتخذ خطوة مفاجئة بمغادرته منزله وسط تصاعد رغبته في الرحيل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حلقة جديدة في مسلسل تمرد إيزاك على نيوكاسل

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، فإن إيزاك غادر مقر إقامته في منطقة بوينتلاند شمال غرب مدينة نيوكاسل، حيث شوهدت شاحنات نقل الأثاث وهي تغادر المكان، في إشارة واضحة إلى أنه يتهيأ للرحيل، رغم عدم الإعلان رسميًا عن وجهته المقبلة.

التقارير أوضحت أن اللاعب السويدي قرر مواصلة الضغط على إدارة ناديه، بعدما رفض المشاركة في مباريات نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، في محاولة منه لإجبار النادي على الموافقة على انتقاله إلى ليفربول، الذي يسعى للتعاقد معه لتعزيز خط هجومه.

جدير بالذكر أن إدارة نيوكاسل كانت قد رفضت مؤخرًا عرضًا ضخمًا من ليفربول بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني لضم إيزاك، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي يمتد حتى صيف 2028، ما يجعل المفاوضات بين الطرفين مرشحة لمزيد من التعقيد خلال الأيام القادمة.