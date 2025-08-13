السوبر الأوروبي 2025.. القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام على لقب جديد والمعلق والحكم 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025.

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت.

9:00 مساءً بتوقيت السودان.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

تردد القناة:

التردد: 11011

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تاريخ المواجهات

لم يلتقِ الفريقان رسميًا من قبل، واقتصر تاريخهما على مواجهة ودية وحيدة في بطولة الكأس الدولية للأبطال عام 2017، انتهت بفوز ساحق لتوتنهام على باريس سان جيرمان (4-0).

طموحات الفريقين

باريس سان جيرمان: يدخل اللقاء وهو في قمة مستواه بعد حصد أربع بطولات هذا الموسم (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا)، ويسعى لتحقيق لقبه الخامس.

توتنهام: يعود للألقاب القارية بعد 17 عامًا من الغياب، عقب تتويجه بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد (1-0)، ويريد إضافة لقب السوبر الأوروبي الثاني في تاريخه.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوكاس تشوفالييه

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديز.

الوسط: وارين زائير إيمري – فيتينيا – فابيان رويز

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي.

التشكيل المتوقع لتوتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – جيد سبينس.

الوسط: رودريجو بينتانكور – جواو بالينيا – محمد قدوس – بابي ماتار سار.

الهجوم: ويلسون أودوبيرت – دومينيك سولانكي.

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم البرتغالي جواو بينييرو.