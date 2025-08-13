الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 إلى ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية، حيث يستضيف نهائي كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

psg vs tottenham: القنوات الناقلة وموعد مباراة بي اس جي ضد توتنهام اليوم في نهائي السوبر الأوروبي 2025

تقام المواجهة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة بتوقيت السودان، والثامنة بتوقيت المغرب، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

ستنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة:

beIN Sports HD 1 (مشفرة)

التردد: 11011 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500 – معامل التصحيح: 3/2.

وسيتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس.

الطريق إلى النهائي

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بطلاً لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، محققًا اللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

توتنهام هوتسبير يخوض النهائي بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، لينهي صيامًا دام 17 عامًا عن منصات التتويج.

تاريخ المواجهات

لم يلتقِ الفريقان رسميًا من قبل في البطولات الأوروبية، وكانت المواجهة الوحيدة بينهما ودية عام 2017 في بطولة الكأس الدولية للأبطال، وانتهت بفوز توتنهام بنتيجة 4-0.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: شوفالييه.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز.

الوسط: زاير إيمري – فيتينيا – فابيان رويز.

الهجوم: كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو – روميرو – فان دي فين – سبينس.

الوسط: بالينيا – بينتانكور – قدوس – سار.

الهجوم: أودوبيرت – سولانكي.

طموحات الفريقين

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء ساعيًا للتتويج باللقب الخامس في تاريخه هذا الموسم، بينما يطمح توتنهام لتحقيق ثاني ألقابه الأوروبية وإضافة صفحة جديدة إلى سجله التاريخي.