الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّه الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى خطاب شكر وتقدير إلى عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الوطني للناشئين، خلال بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مصر حاليًا. أشاد الاتحاد الدولي بالمجهود الكبير الذي بذله عمرو العدل طوال فترة البطولة، وما أظهره من نشاط ملحوظ وتعاون كامل مع اللجان المنظمة، كما ثمن كفاءته في إدارة شؤون البعثة المصرية وتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

الاتحاد الدولي لكرة اليد يثمن مساهمات عمرو العدل في بطولة العالم للناشئين

وأكد الخطاب أن الأداء الاحترافي لعمرو العدل يعكس صورة مشرفة للكوادر الرياضية المصرية القادرة على إنجاح أكبر الفعاليات العالمية، مبينًا أن ما تحقق يعد امتدادًا لنجاحات مصر في تنظيم البطولات الدولية بمستوى يليق بمكانتها. تشهد بطولة العالم للناشئين مشاركة واسعة من منتخبات القارات المختلفة، وسط إشادة دولية بالتنظيم المصري المتميز.