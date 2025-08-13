ناشئو عمان للإبحار يبدأون غدا مشاركتهم فـي البطولة الدولية للأوبتمست للفرق بسويسرا

بمشاركة أكثر من 12 فريقا من مختلف دول العالم

يبدأ فريق ناشئي عُمان للإبحار يوم غد مشاركته في منافسات البطولة الدولية للأوبتمست للفرق 2025، التي تستضيفها مدينة كولوني بسويسرا خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بتنظيم نادي جنيف للإبحار الشراعي، وبمشاركة أكثر من 12 فريقاً من مختلف دول العالم.

ويمثل عُمان للإبحار في البطولة أربعة بحّارة واعدين من فئة قوارب الأوبتمست، وهم: البحّار خميس بن ناصر المشايخي، والبحّار محمد بن زياد القاسمي، والبحّارة ترتيل بنت زايد الحسنية، والبحّارة هديل بنت يوسف المشيفرية، بقيادة هاشم بن حمد الراشدي، كبير المدربين في عُمان للإبحار، وبمساندة المدرب سلطان الزدجالي. ويسعى الفريق لتقديم مستويات أداء عالية وتحقيق مراكز متقدمة خلال المنافسات، إضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وتبدأ المنافسات بمرحلة المجموعات، حيث يواجه كل فريق جميع الفرق الأخرى، قبل الانتقال إلى أدوار ربع النهائي ونصف النهائي وصولًا إلى السباقات النهائية التي تحسم المراكز الأولى.

وفي هذا الصدد، قال هاشم بن حمد الراشدي، كبير المدربين في عُمان للإبحار: «تمثل مشاركتنا في هذه البطولة الدولية خطوة مهمة لتعزيز مهارات بحّارتنا وصقل خبراتهم في أجواء تنافسية عالية المستوى. وأضاف الراشدي: نحن ملتزمون بتقديم أداء يعكس جاهزية فريقنا واستعداده لخوض مختلف الاستحقاقات والبطولات على الصعيدين المحلي والدولي، مع مواصلة البناء على ما حققناه من إنجازات، انسجاماً مع رسالتنا في إعداد أجيال قادرة على المنافسة ورفع اسم سلطنة عُمان عالياً في شتى المحافل الدولية».

من جانبه، قال البحّار الواعد خميس بن ناصر المشايخي: «سُعداء بتمثيل سلطنة عُمان في هذه البطولة وخوض المنافسة أمام مجموعة من البحّارة المميزين من مختلف دول العالم. فكل سباق نشارك فيه، وكل حصة تدريبية نخوضها، تمنحنا خبرة أوسع وتصقل مهاراتنا، وبكل تأكيد تُعد البطولة فرصة مثالية لتطبيق ما اكتسبناه من معارف ومهارات على مدار الموسم. وأضاف: تنتظرنا استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة، وكل مشاركة تمثل خطوة إضافية نحو تطوير مستوانا الفردي والجماعي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق كان قد شارك مؤخراً في البطولة الأفريقية لقوارب الأوبتمست، والتي أُقيمت خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس على سواحل مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا، بمشاركة 75 بحّاراً وبحّارة من 14 دولة من داخل القارة وخارجها. وقد أسفرت المنافسات عن تحقيق البحّار خميس بن ناصر المشايخي المركز الـ18 في الترتيب العام، فيما جاءت البحّارة ترتيل بنت زايد الحسنية في المركز الـ36، والبحّارة هديل بنت يوسف المشيفرية في المركز الـ45، تلاها البحّار محمد بن زياد القاسمي في المركز الـ47، والبحّار خالد بن محمد السرحي في المركز الـ52.

ويواصل الفريق برنامج مشاركاته المحلية والدولية بخوض منافسات بطولة عُمان للإبحار الشراعي في ولاية صور خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس، تليها النسخة الرابعة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار من 15 إلى 22 أكتوبر، ثم بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست التي ينظمها الاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.