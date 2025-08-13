منتخبنا الوطني للشباب للقدم يبدأ اليوم معسكره الداخلي والعزاني يختار 28 لاعبا

فـي أولى خطوات الإعداد للمشاركة بكأس الخليج بمدينة أبها السعودية

كتب ـ خالد الجلنداني :

يبدأ اليوم منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم أولى مراحل الاعداد للمشاركة في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج «تحت 20 سنة» التي تقام منافساتها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 9 سبتمبر القادم ، من خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام خلال الفترة من 13 الى 23 أغسطس الجاري بمحافظة مسقط حيث يلعب منتخبنا في البطولة الخليجية في المجموعة الثانية بجواره منتخبات كل من العراق والبحرين ومصر والمجموعة الأولى السعودية وقطر والكويت واليمن وسوف يفتتح منتخبنا الوطني للشباب مشواره في البطولة يوم الجمعة 29 اغسطس الجاري عندما يلاقي منتخب المصري في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت سلطنة عمان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية والمباراة الثانية ستكون يوم 1 من سبتمبر القادم عندما يلاقي المنتخب البحريني في الساعة الثامنة مساء بتوقيت سلطنة عمان على ملعب استاد ضمك والمباراة الثالثة ستكون امام المنتخب العراقي يوم 4 سبتمبر في الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية وتلعب الفرق المشاركة دوري من دور واحد في المرحلة الاولى يتأهل اول وثاني المجموعة الى المربع الذهبي . واختار المدرب الوطني حمد العزاني 28 لاعبا حيث تم اختيارهم بعناية لتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية قبل المشاركة في البطولة حيث ضمت القائمة معظم اللاعبين من مواليد عامي 2007 و2008 التي شاركت مع المنتخب الوطني للناشئين في نهائيات كأس أمم آسيا تحت 17 والتي أقيمت في السعودية شهر أبريل الماضي. وسيركز المدرب الوطني حمد العزاني خلال المعسكر الإعدادي على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحسين الأداء الجماعي وتطوير الجوانب التكتيكية والبدنية مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها اللاعبون في البطولات السابقة كما يسعى الجهاز الفني إلى غرس روح الطموح والثقة في نفوس اللاعبين لمواجهة التحديات القوية التي تنتظرهم أمام منتخبات عريقة مثل مصر والعراق والبحرين. واللاعبون المختارون وهم : رياض بن محمد الطارشي وحسام الناعبي وأحمد بن سالم العمراني وأحمد بن عبدالله الرواحي ومحمد بن يعقوب المشايخي وإبراهيم بن سالم التميمي والحسن بن علي القاسمي وفهد بن جميع المشايخي وإبراهيم بن بدر الشامسي وزياد بن علي المطاعني ومزن الهنائي (العامرات)، والوليد بن خالد آل عبدالسلام ويزن بن محمد الخالدي وعلي بن إبراهيم العويني (صحم) وفراس بن بدر السعدي واليزن بن منصور البلوشي والوليد بن خالد البريدعي وتميم البريكي (السويق) وأسامة بن عبدالخالق المعمري (الذيد الإماراتي) وعبدالعزيز بن محمد البلوشي (الخابورة) وعبدالله بن يعقوب الوهيبي (قريات) وعلي بن ربيع العلوي (الوحدة) ومحمد بن غانم عامر جيد وفهد بن عبدالله بيت ربيع (ظفار) وعبدالرحمن البوسعيدي وسليمان بن داوود الخروصي (السيب) والوليد بن طلال الراشدي (نزوى). ويحمل منتخبنا الوطني للشباب في هذه المشاركة امال وطموحات كبيرة حيث يسعى إلى تحقيق إنجاز يعكس التطور المستمر للكرة العمانية على مستوى الفئات العمرية كما ان هذه البطولة تعد فرصة منافسة امام الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حمد العزاني لوضع اولى خطوات مراحل الاعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية القادمة . وتأتي هذه البطولة في إطار حرص اتحاد كأس الخليج العربي على تعزيز تنمية المواهب الشابة ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخبات المشاركة وتُعتبر فرصة مثالية للاعبين الشباب لكسب الخبرة التنافسية، خاصة مع اقتراب مواعيد بطولات عالمية وقارية هامة.