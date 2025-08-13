اليوم .. انطلاق المربع الذهبي للبطولة المدرسية للألعاب الشاطئية

تقام اليوم الأربعاء مباريات المربع الذهبي ضمن البطولة المدرسية للألعاب الشاطئية الرابعة والتي ينظمها الاتحاد العماني للرياضة المدرسية على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة في محافظة ظفار.

في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية يلتقي في المباراة الأولى فريق تعليمية جنوب الشرقية حامل اللقب مع تعليمية مسقط ويجمع اللقاء الثاني فريق تعليمية شمال الباطنة مع تعليمية ظفار ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وفي مسابقة كرة اليد الشاطئية، يبحث حامل اللقب فريق تعليمية مسقط عن الاحتفاظ باللقب رغم صعوبة المهمة بمواجهة تعليمية شمال الباطنة أحد الفرق المرشحة للبطولة أيضا ويجمع اللقاء الثاني تعليمية جنوب الشرقية مع تعليمية الداخلية ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية والتي تقام يوم غد الخميس.

من جانب آخر قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل برنامج سياحي ترفيهي للطلبة لزيارة المغسيل وعين جرزيز وسوق الحافة بهدف الخروج عن أجواء البطولة، وكذلك فرصة لزيارة الأماكن السياحية في محافظة ظفار.