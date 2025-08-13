بطموحات كبيرة لتكرار إنجاز عام 2022م

كتب ـ خالد الجلنداني :

يخوض اليوم « الاربعاء « الفريق الكروي الأول بنادي السيب مباراة هامة وحاسمة أمام فريق نادي جوا الهندي في ملحق الدور التمهيدي من أجل العبور نحو دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2025/‏2026 وذلك في الساعة السادسة مساء بتوقيت سلطنة عمان ملعب ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا الهندية والفائز من المباراة يتأهل الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني والخاسر يخوض منافسات دوري التحدي الآسيوي التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتشتمل على ثلاث مسابقات وهي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني ودوري التحدي .

السيب فـي مواجهة حاسمة أمام جوا الهندي لخطف بطاقة العبور لدوري أبطال آسيا الثاني

وقد أكمل الفريق الكروي بنادي السيب كافة تحضيراته واستعداداته للقاء اليوم الذي يسعى من خلال الى تحقيق الفوز والوصول الى دوري أبطال آسيا الثاني للمرة الاولى في تاريخة ويطمح من هذه المشاركة الى تكرار الانجاز التاريخي الذي حققه عام 2022 بفوزه بكأس الاتحاد الآسيوي ولقد كان لهذا الانجاز الأثر الكبير في مسيرة النادي وكرة القدم العمانية على صعيد الأندية التي بدأت تدخل منافسات الاسيوي بقوة وتنافس على الالقاب وخاض السيب يوم امس اخر حصة تدريبة على ملعب المباراة بقيادة المدرب الروماني فاليريو تيتا الذي وضع خلال المران اهم خطوات التي سيتم تطبيقها في لقاء اليوم امام جوا الهندي حيث ركز على الخطة والتشكيلة المناسبة التي سيلعب بها بعد مشاهدته لمباريات جوا الهندي من خلال مباريات مسجله في الدوري الهندي والتعرف على اهم نقاط القوة والضعف في الفريق بهدف وضع الحلول المناسبة لها وتحقيق الفوز .

الاجتماع الفني

وعقد يوم امس الاجتماع الفني لمباراة السيب ونادي جوا الهندي حيث تم خلال الاجتماع اعتماد اسماء اللاعبين والوان الملابس وغيرها من الامور الفنية الاخرى الخاصة بالمباراة .

دوري أبطال آسيا الثاني

ويشهد دوري آبطال آسيا الثاني اليوم مباراتين ففي منطقة شرق اسيا يتنافس فريقا بيرسيب باندونج الإندونيسي ومانيلا ديجر الفلبيني على بطاقة العبور لدور المجموعات على ستاد جيلورا باندونج لاوتان آبي في مدينة باندونج.

ويطمح الفريق الإندونيسي، بطل الدوري المحلي الموسم الماضي للمرة الرابعة ، إلى ظهوره الثالث قارياً، بعد أن بلغ دور الـ16 في عام 2015 ودور المجموعات في 2024 /‏ 2025. أما الفريق الفلبيني، الذي خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط في ثاني مواسمه في الدرجة الأولى، فسيخوض أول مباراة قارية في تاريخه.

أما في منطقة الغرب، ستقام مباراة في نفس اليوم لتحديد المتأهلين لدور المجموعات على ستاد تورسونزاده المركزي في تورسونزاده وتجمع بين نادي ريجار تاداز الطاجيكي وأهال التركماني.

ويدخل الفريق الطاجيكي اللقاء وهو في خضم موسمه المحلي، بعد أن توج بلقب الكأس للمرة السابعة في عام 2024. كما أنه أول ناد طاجيكي يحقق لقبا قاريا، عندما فاز بكأس رئيس الاتحاد الآسيوي عام 2005، وهو اللقب الأول من ثلاث بطولات حققها بعد ذلك، وكان قد شارك آخر مرة في بطولة آسيوية من خلال كأس الاتحاد الآسيوي عام 2013.

أما أهال، وصيف الدوري الموسم الماضي، فقد بلغ نهائي المناطق في كأس الاتحاد الآسيوي في عام 2021، ويشارك في التصفيات للمرة الثالثة.

وسيتأهل الفائزون من هذه المباريات الثلاث إلى دور المجموعات، لينضموا إلى 29 فريقا تأهلوا مباشرة، فيما سينتقل الثلاثي الخاسر إلى دور المجموعات من دوري التحدي الآسيوي 2025 /‏ 2026.