نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشعل التحضيرات لموقعة فاركو.. ريبيرو يتوعد برد قوي بعد تعادل الافتتاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته الجادة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق فاركو، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يشعل التحضيرات لموقعة فاركو

وتشهد الحصص التدريبية للأهلي تنوعًا في الفقرات البدنية، حيث يبدأ اللاعبون ببرنامج إحماء وتقوية عضلية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية التي تشمل تدريبات تكتيكية وتنظيمية، إضافة إلى تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، بينما خضع حراس المرمى لبرنامج تدريبي مكثف تحت إشراف مدرب الحراس، في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية للمرحلة المقبلة.

على الصعيد الفني، يعكف المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو على دراسة فريق فاركو بدقة، من خلال التقرير الفني الذي تسلمه ويحتوي على تحليل شامل لأداء المنافس، وأبرز نقاط قوته وضعفه، إضافة إلى رصد العناصر المؤثرة وطريقة لعب الفريق، بهدف وضع خطة تكتيكية مناسبة تضمن السيطرة على مجريات المباراة وتحقيق الفوز.

كما يواصل ريبيرو عقد جلسات تحفيزية متكررة مع اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة استعادة التركيز والجدية، وتقديم أداء قوي يعكس شخصية الفريق، مع التأكيد على أهمية حصد النقاط الثلاث لتعويض الجماهير عن خيبة الأمل التي أصابتها عقب التعادل المخيب في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي وافتتح به الأهلي مشواره في الموسم الجديد.