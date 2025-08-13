نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان يرسم ملامح ثورة في قائمة منتخب مصر لكأس العرب.. و7 أسماء مفاجأة في الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز ملامح القائمة التي بدأ المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حلمي طولان في إعدادها، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

حلمي طولان يرسم ملامح ثورة في قائمة منتخب مصر لكأس العرب

وخلال تصريحات إذاعية صباح اليوم، أوضح شوبير أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بمدرب المنتخب، حيث أكد طولان أنه يخطط لخوض مباراتين وديتين في مدينة الإسماعيلية أمام منتخب تونس، بهدف الوقوف على مستوى الفريق واختبار اللاعبين قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.

وأضاف شوبير أن طولان وضع خطة عمل واضحة تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى، استبعاد جميع اللاعبين الذين شاركوا مع المدرب السابق حسام حسن في المعسكرات الأخيرة، مع تمني التوفيق لهم، وذلك في إطار بحثه عن دماء جديدة ونسق مختلف للفريق. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في تحديد الأسماء المرشحة للانضمام للمعسكر المقبل، حيث وضع المدرب قائمة مبدئية تضم نحو 30 لاعبًا تحت المتابعة الدقيقة.

وأشار شوبير إلى أن طولان يراقب 7 لاعبين بشكل خاص، وصفهم بأنهم "مفاجأة"، لافتًا إلى أن المدير الفني يمتلك رؤية فنية واضحة وقدرة على توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل، مستشهدًا بتحويله المهاجم محمد شريف إلى رأس حربة خلال فترة تدريبه في إنبي، وهو ما كان نقطة تحول في مسيرة اللاعب.

واختتم شوبير حديثه بنقل تصريحات طولان الذي أكد أنه لا يَعِد الجماهير بشيء محدد، لكنه يثق أن المنتخب قادر على تقديم مستوى مميز وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة القادمة.