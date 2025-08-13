نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجوم الأهلي من الانتقال لهذة الأندية بيناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن آخر تطورات ملف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من الانتقال لصفوف أحد الأندية المصرية أو الخليجية بيناير.

وصرح حسام البدري مدرب الفريق الليبي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري والنادي الأهلي لاعب مميز جدا ولكن اتفاجئت باشاعة كبيرة جدا بتقول أني طلبت انضمامه لطرابلس الليبي وده كلام غير صحيح لأن أنا حتى معرفش موقفه هو فين دلوقتي".

وتابع: "ومعرفش هو على قوة النادي القطري ولا الأهلي وأنا مش متابع موقفه حتى عامل ازاي وأنا مطلبتش أحمد عبد القادر وهو لاعب مميز ولم يتم طلبه لأنه مرتبط بنادي اخر".

كما قال فرج عامر رئيس نادي سموحة: "صعب قدوم محمود عبد المنعم كهربا لسموحة لأن مستوى دخل كهربا أكبر من لاعبينا بنسبة قوية وفي فرق كبير بين مرتب كهربا وأغلى لاعب عندنا ومش هيكون في استقرار ومحدش يقدر يشكك في قدراته فنيا ولاعب كبير وله تاريخ كبير ولكن الفلوس هى المشكلة والأمور المادية حتى في الاعارات مختلفة دلوقتي".