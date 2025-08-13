نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يفاجئ لاعبي الأهلي بتشكيل مباراة فاركو.. وشكوى من الشناوي بسبب الهجوم عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي محمود المخبزي عن ما يفكر به ريبيرو بشأن ملامح تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة.

ريبيرو يفاجئ لاعبي الأهلي بتشكيل مباراة فاركو

وقال المخبزي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "مباراة مودرن سبورت الأخيرة فجرت أزمات كبيرة جدا في النادي وكل الناس قالت هيكون كعبه عالي أو ي على أي حد هيلاعبه وسواء التدعيمات من بره مصر أو محلية وأول أزمة ديانج اللي رشحه جماهير الأهلي أساسي في الموسم الجديد وأحمد رضا كان في مفاضلة بينه وبين ناس تانية".

وتابع: "عندي معلومة أن المالي اليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هيكون أساسي وفي 3 4 تغييرات في تشكيلة ريبيرو لمواجهة فاركو وهما بن شرقي اللي هيكون مفاجأة وخروج أفشة من الأساسي وجلوسه بالبدلاء وكريم فؤاد باك شمال مكان محمد شكري".

وأضاف: "يفاضل ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بين البدء بمحمد الشناوي بحراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير وبعد ما شاف أداء اللاعبين وكابتن عماد النحاس اداله نصايح وديانج رفض عقد أي جلسات حاليا لتجديد عقده وقال ضيعت موسمين بالدكة مش هضيع موسم تالت وحابب يكمل بس التجديد حسب مشاركته بالمباريات".

كما صرح مهيب عبد الهادي: "محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي وأكد له تعرضه لحملة شرسة من بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تهدف للتاثير على معنوياته أنه متمرد ويريد المشاركة وحزين لعدم اللعب وهو لاعيب كبير وحارس مرمى منتخب مصر وده خطير جدا والحرية بقت منفتحة أو ي معانا".