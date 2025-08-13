نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك فرط فيه.. مفاجأة نارية حول صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تفاصيل مفاجئة بشأن ملف انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والزمالك سابقا وموقفه من البقاء أو الرحيل إلى صفوف نادي اخر بالصيف.

مفاجأة نارية حول صفقة الأهلي الجديدة

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "كيف فرط مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ياسين مرعي وهل ده عادي ولا خطأ ؟ ولا مكسب للنادي الأهلي ولا اللي موجود أفضل؟

وقال أيمن عبد العزيز: "لا مش فكرة الموجود أفضل والحقيقة ياسين مرعي من اللاعيبة اللي من زمان بقطاع الناشئين كويس ومبشر يعني وخصوصا أنه أشول ونادر تلاقي ثيرد باك أشول وكل الناس بتدور عليه وهو خرج إعارة لفاركو وبعدين كان في بعض المشاكل في الدفاع كان ممكن نسيبه بس دلوقتي في ناس مكانه في لعبه لينا كان هيبقى صعب".

وأضاف سيد عبد الحفيظ: "خد بالك ياسين مرعي نجم الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ربنا كاتبله الخير ولكن هو كان راجع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في يناير وربنا اختارله الخير معانا".