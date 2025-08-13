نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحمودي يشكر "دوت الخليج" بعد مقال مؤمن الجندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي الرياضي محمد المحمودي رسالة شكر لموقع جريدة دوت الخليج وللكاتب الصحفي مؤمن الجندي، بعد نشر مقال "ع الطاير" أمس أشاد بتجربته، مؤكّدًا امتنانه ودعمه لما يقدمه الموقع.

وكتب المحمودي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لصديقي مؤمن الجندي ولموقع دوت الخليج.. صراحة التجربة كانت ممتعة وبإذن الله الشكل ده هيكون جزء من الحاجات الجديدة اللي هتشوفوها في هاتريك الموسم ده".

وتابع: "لسه فيه أفكار وشغل وتطوير وبفضل دعمكم الواحد بتكون نفسه مفتوحة على الشغل.. منتحرمش من دعمكم أبدًا".

— Mohamed Almahmoudy (@malmahmoudy) August 12, 2025

ورد الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، على المحمودي برسالة عبر حسابه على انستجرام: "العفو يا أسطورة.. وجودك بيزود الهاتريك جول عاشر.. دومًا مشرفنا ودعمك على دماغنا".

يُذكر أن برنامج "هاتريك" الذي يقدمه المحمودي على قناة أون سبورت، يشهد متابعة واسعة من محبي الرياضة، ويستعد خلال موسمه الجديد لتقديم أفكار ومحتوى متجدد لجمهوره.