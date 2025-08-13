نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تفصل رودريجو من الانتقال إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقوة لتعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو جوس، جناح فريق ريال مدريد الإسباني.

خطوة تفصل رودريجو من الانتقال إلى مانشستر سيتي

ووفقًا للمعلومات التي نشرها خبير الانتقالات الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الصفقة باتت قريبة جدًا من الاكتمال، حيث لم يتبقَ سوى خطوة واحدة تتمثل في إتمام انتقال البرازيلي الآخر سافينيو، لاعب مانشستر سيتي، إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

لكن حتى اللحظة، لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين توتنهام ومانشستر سيتي بشأن قيمة سافينيو، إذ أوضح رومانو أن العرض الافتتاحي الذي قدّمه النادي اللندني لا يتوافق مع التقييم المالي الذي وضعه السيتي للاعب، ما يجعل المفاوضات مستمرة مع وجود فجوة واضحة بين الطرفين.

من جانبه، يضع ريال مدريد شروطًا مالية صارمة للتخلي عن رودريجو، إذ يطالب بمبلغ يقارب 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته، خاصة وأن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2028، ما يمنح النادي الملكي قوة تفاوضية كبيرة في المفاوضات الجارية.