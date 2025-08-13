الرياضة

بدر حامد: عمار ياسر من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالزمالك وليس هناك أي أزمة معه

0 نشر
0 تبليغ

بدر حامد: عمار ياسر من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالزمالك وليس هناك أي أزمة معه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر حامد: عمار ياسر من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالزمالك وليس هناك أي أزمة معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين نادي الزمالك، أن عمار ياسر واحد من ابرز المواهب في قطاع ناشئين النادي.

بدر حامد: عمار ياسر من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالزمالك وليس هناك أي أزمة معه 

وقال حامد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام:

عمار ياسر واحد من اللاعيبة المهمة بالنسبة لنا ونحترمه للغاية وليس لدينا اي أزمات معه 
واضاف: ربما يكون عدم تصعيده للفريق فالأول وراء هذا الاستوري ولكن ليس هناك اي أزمة بخصوص اللاعبً

واختتم بدر حامد تصريحاته قائلا: سنتواصل مع عمار ياسر لمعرفة احتياجاته وخلال ساعات الأمور ستكون على ما يرام

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا