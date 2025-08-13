نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر حامد: عمار ياسر من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالزمالك وليس هناك أي أزمة معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين نادي الزمالك، أن عمار ياسر واحد من ابرز المواهب في قطاع ناشئين النادي.

وقال حامد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام:

عمار ياسر واحد من اللاعيبة المهمة بالنسبة لنا ونحترمه للغاية وليس لدينا اي أزمات معه

واضاف: ربما يكون عدم تصعيده للفريق فالأول وراء هذا الاستوري ولكن ليس هناك اي أزمة بخصوص اللاعبً

واختتم بدر حامد تصريحاته قائلا: سنتواصل مع عمار ياسر لمعرفة احتياجاته وخلال ساعات الأمور ستكون على ما يرام