رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا في ربع نهائي المونديال

تحدث خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على تأهل منتخب الناشئين إلى ربع نهائي كأس العالم لليد



وقال فتحي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: الوضع أتعقد جدا أمس بسبب صغر أعمار اللاعبين وتحت الضغط الجماهيري المصري الكبيري ودا شكل ضغط كبير على اللاعبين من اجل تخطي منتخب الدنمارك

واضاف: ما فعلوه أمس إنجاز ولدينا سياسة واضحة هي العمل ولدينا بطولة عالم أخرى ٢٠٠٨

وتابع: عقب انتها البطولة هناك ثلاثة لاعبين سيحترفون في فرنسا ولدينا محترفين في اكبر الأندية الأوروبية في اليد ولدينا مدربين مؤهلين

وواصل: تعاقدنا مع المدرب الحالي لمنتخب الناشئين في منصب المدرب العام ولكن الظروف سنحت ان يكون مديرا فنيا للفريق

واختتم فتحي تصريحاته قائلا: المنتخب الأسباني لديه طريقة لعب معينة وقادرين على تخطيه