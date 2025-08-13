نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تأخر حسم صفقة انتقال كومان إلى النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ إن ناديه لم يتوصل لاتفاق حول قيمة انتقال الجناح الفرنسي كينغسلي كومان للنصر السعودي موضحًا أن المفاوضات لا تزال جارية.

وبحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، قد تشهد الصفقة مزيدًا من الوقت نظرًا لاختلاف التقييمات المالية بين الطرفين، إذ كان ماكس إيبرل قد عرض على النصر السعودي قيمة انتقال تقدر بنحو 30 مليون يورو، غير أن إدارة بايرن رفضت المبلغ وطالبت بمبلغ أعلى.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بايرن يدرك أن رحيل كومان سيستلزم التعاقد مع بديل مناسب، وهو أمر قد يترتب عليه تكاليف كبيرة.

من جانبه، حصل كومان على تطمينات من إدارة النادي بشأن إتمام الصفقة، غير أن الشروط المالية لم تُحسم بعد، مما يفرض عليه انتظار التوصل لاتفاق نهائي قبل إتمام انتقاله إلى النصر.

يُذكر أن كومان خاض الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ 45 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.