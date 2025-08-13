نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم تجديد عقد إيهاب أمين في كرة السلة لمدة 3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في حسم ملف تجديد عقد نجم فريق كرة السلة إيهاب أمين، ليستمر مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك بعد الاتفاق الكامل بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء.

ويُعد إيهاب أمين من أبرز لاعبي السلة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وركيزة أساسية في تشكيل الأهلي، حيث ساهم بشكل كبير في تتويجات الفريق المحلية والقارية.

تجديد عقد اللاعب يأتي في إطار سعي الأهلي للحفاظ على قوامه الأساسي استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.