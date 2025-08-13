نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريليش يكشف سبب اختياره القميص رقم 18 مع إيفرتون: روني وجاسكوين السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جاك جريليش، لاعب إيفرتون الجديد، عن سبب اختياره للقميص رقم 18 مع فريقه، مشيرًا إلى أن الرقم يحمل طابعًا خاصًا له بسبب اثنين من نجوم الكرة الإنجليزية.

جريليش يكشف سبب اختياره القميص رقم 18 مع إيفرتون: روني وجاسكوين السبب

وقال جريليش: “كانت هناك أرقام أخرى، لكن لاعبي الإنجليز المفضلين على الإطلاق هما واين روني وبول جاسكوين، وأعلم أنهما ارتديا الرقم 18 هنا. كان الرقم 18 متاحًا، وذلك كان مثاليًا بالنسبة لي”.

وأضاف: “تحدثت مع واين روني قبل أن آتي إلى هنا وذكرت له ذلك، بخصوص الرقم 18، لذا آمل أن يكون سعيدًا أيضًا”.

ويأمل جريليش في أن يقدم مستويات قوية مع إيفرتون، مستلهمًا من رمزية الرقم الذي ارتداه نجمان من أبرز لاعبي إنجلترا عبر التاريخ.