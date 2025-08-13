نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قبل انطلاق الدوري الإماراتي.. إصابة رامي ربيعة وغيابه 3 أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الإماراتي الذي يلعب له المدافع المصري رامي ربيعة ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد تأكد إصابة اللاعب وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها ربيعة عن تعرضه لإصابة عضلية تستدعي راحة وعلاجًا مكثفًا، ما يعني غيابه عن الجولات الأولى من الدوري، في وقت كانت تعول فيه إدارة النادي والجهاز الفني على خبراته لتعزيز الخط الخلفي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزه للعودة في أسرع وقت ممكن، وسط آمال بعودته قبل الجولة الرابعة من المسابقة.