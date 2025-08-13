نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف حكيمي يتفوق على صلاح ويتصدر تصويت الجماهير للكرة الذهبية وفقًا لاستطلاع “ليكيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة استطلاعًا جماهيريًا حول المرشحين للفوز بجوائز الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك دون أن يكون لهذا التصويت أي تأثير رسمي على نتائج الجائزة.

وتصدر النجم المغربي أشرف حكيمي تصويت الجماهير لجائزة الكرة الذهبية للرجال بنسبة 38.8%، متفوقًا على الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 20%. فيما حلّ المصري محمد صلاح في المركز الخامس بنسبة ضئيلة بلغت 0.6%.

وفي فئة الشباب، جاء الإسباني لامين يامال في صدارة تصويت جائزة “كوبا” بنسبة 23.7%، متفوقًا على كل من ديزيري دوي وأيوب بوادي.



أما في جائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى، فحصد المغربي ياسين بونو المركز الأول بنسبة 37.9% من أصوات الجماهير، متقدمًا على الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي حصل على 15.1%.

وفي فئة المدربين، نال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أعلى نسبة تصويت لجائزة “كرويف” لأفضل مدرب بـ45.9%، متفوقًا بفارق كبير على هانز فليك الذي حصل على 9%.

وفي تصويت أفضل نادٍ، جاء باريس سان جيرمان في الصدارة بنسبة 41.9%، متقدمًا على برشلونة الذي حصل على 12.4%.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستطلاع يعبّر فقط عن آراء الجماهير ولا علاقة له بالنتائج النهائية والرسمية للجوائز التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول”.