عمار ياسر ناشئ الزمالك يشكو: بتعامل أسوأ معاملة ومش باخد فلوس بقالي سنة

أحمد جودة - القاهرة - شتكى عمار ياسر، لاعب فريق الناشئين بنادي الزمالك، من سوء المعاملة التي يتلقاها داخل النادي، بالإضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ فترة طويلة.

وكتب اللاعب عبر خاصية “الستوري” على حسابه بموقع “إنستجرام”: “من ساعة ما رجعت للناشئين وأنا بتعامل أسوأ معاملة عكس زمايلي، وبيجيلي عروض كتير إعارة وبيع، وكلها كانت بتترفض من غير سبب.”

وأضاف: “بقالي سنة مباخدش جنيه من النادي، ولما بتكلم مع حد بيقولولي مفيش فلوس. قالولي النادي عنده أزمة، طب أعيش إزاي؟ طب أُصرف منين؟”

وتأتي تصريحات اللاعب لتسلط الضوء على أزمة رواتب الناشئين في النادي، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها الزمالك خلال الفترة الأخيرة