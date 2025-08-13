نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة انتقال لاعب ميلان إلى نيوكاسل يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل قلب الدفاع الألماني ماليك ثياو من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل الإنجليزي، بعقد طويل الأمد، وذلك وفق ما أعلن ليل الثلاثاء خامس الدوري الممتاز للموسم الماضي، من دون الكشف قيمة الصفقة.

وقال الألماني البالغ 24 عامًا: «أنا متحمس حقًا للانضمام إلى هذا النادي العريق. أتطلع بفارغ الصبر لبدء التدريب، والتعرف على زملائي الجدد وجميع أعضاء الجهاز الفني».

وتابع: «أطلعني المدرب (إيدي هاو) على رؤيته وما يريد تحقيقه معي بوصفي لاعبًا، وما يريده للنادي بحد ذاته، وهو أمر مثير حقًا. أعتقد أن نيوكاسل يتحدث عن نفسه. إنه نادٍ رائع، نادٍ كبير بجمهور متحمس، أتطلع بفارغ الصبر لرؤيتهم (الجمهور) في (ملعب) سانت جيمس بارك»

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» الألمانية في وقت سابق، بأن قيمة الصفقة ستبلغ 38 مليون يورو (قرابة 44.280 مليون دولار)، إضافة إلى 4 ملايين (قرابة 4.65 مليون دولار) مكافآت، بينما تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن أن قيمة الصفقة ستكون 35 مليونًا إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

وانضم ثياو (3 مباريات دولية) إلى ميلان في 2022 قادمًا من شالكه، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين يورو، وقد قرر النادي اللومباردي في وقت سابق من الصيف الحالي التخلي عنه لمنافسه المحلي كومو، ولكن اللاعب رفض المغادرة لاعتبار ذلك خطوة إلى الوراء في مسيرته الكروية.

ومن المؤكد أن الانتقال إلى نيوكاسل بهذا السعر يشكل ضربة موفقة لميلان الذي يغيب عن المشاركة القارية هذا الموسم، بعد حلوله ثامنًا في الدوري الإيطالي.

وبات ثياو ثالث صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف بعد الجناح السويدي لنوتنغهام فوريست أنتوني إلانغا وحارس مرمى ساوثهامبتون آرون رامسدايل.