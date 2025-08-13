الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي، وذالك يوم السبت المقبل.

بعد التألق أمام سيراميكا.. ثنائي الزمالك يشعلون الأجواء في الأهلي «تدخل عاجل من الخطيب»

خلال الفترة الحالية، بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، وضع النقاط فوق الحروف بشأن المرحلة المقبلة.

وقد أكد مصدر مسئول، أن هناك ارتياح من جانب جهاز الفراعنة بعد تألق ناصر ماهر ومحمد شحاتة بشكل مميز في بداية بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي.

وقد أشار المصدر، إلى أنه يأتي ذلك في ظل غموض قرار ضم إمام عاشور ومروان عطية للمعسكر المقبل، حيث يحتاج الثنائي بعض الوقت للعودة والوصول إلى أفضل فورمة.

وقد بين المصدر، أنه قد قرر جهاز منتخب مصر وضع الثنائي محمد شحاتة وناصر ماهر تحت المتابعة بقوة، حيث يفكر بجدية المدير الفني في توسيع صلاحيات الثنائي بالمشاركة الأساسية وليس فقط في دخول القائمة حال الحفاظ على نفس المستوى.