الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد جائزة الكرة الذهبية من أرقى الجوائز في عالم كرة القدم، حيث تمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم بعد تقييم شامل لأدائه خلال الموسم، ومع اقتراب الإعلان عن الفائز، يزداد اهتمام عشاق اللعبة بالمشاركة في عملية الاختيار من خلال رابط التصويت للكره الذهبيه الذي يتيح للجماهير دعم نجمهم المفضل بخطوات سهلة وسريعة عبر الإنترنت، وهذه المشاركة تمنح المشجعين فرصة ليكونوا جزء من الحدث الكروي الأبرز عالميًا، حيث يجتمع رأي الجماهير مع آراء الخبراء لتحديد من يستحق حمل اللقب في هذا العام.

Ballon d’Or شغال.. رابط التصويت للكره الذهبيه 2025 لأفضل لاعب في العالم قبل انتهاء المدة

تطرح مجلة فرانس فوتبول رابط التصويت للكره الذهبيه عبر منصتها الرسمية، ويتاح لفترة محددة قبل الحفل الختامي، ويقتصر التصويت على الجهات المعتمدة مثل الصحفيين الرياضيين البارزين، مدربي المنتخبات، وقادة الفرق، حيث يتعين على المصوتين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد قبل الإدلاء بأصواتهم، وينصح دائمًا بالتحقق من أن الرابط تابع للمجلة الأصلية لتفادي المواقع الاحتيالية.

آلية التصويت للكره الذهبيه

تنطلق العملية بالإعلان عن قائمة تضم 30 لاعبًا و30 لاعبة في المنافسة على لقب الأفضل عالميًا، ويشارك في التصويت 180 صحفي من مختلف القارات، يختار كل منهم خمسة لاعبين بالترتيب، مع توزيع النقاط كالتالي:

6 نقاط للمركز الأول.

4 نقاط للمركز الثاني.

3 نقاط للمركز الثالث.

نقطتان للمركز الرابع.

نقطة واحدة للمركز الخامس.

يعتمد الاختيار على الأداء الفردي، الإنجازات الجماعية، وروح اللاعب داخل وخارج الملعب، أما في فئة السيدات فتقوم 50 صحفية متخصصة باعتماد نفس الأسلوب والمعايير.

جوائز أخرى في الحفل الكرة الذهبية

يشمل الحدث أيضًا جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عام والتي يحددها الفائزون السابقون بالكرة الذهبية، إضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، ويصوت عليها نفس لجنة الصحفيين.

الإعلان عن الفائزين

يتم الكشف عن الفائزين خلال حفل كبير في باريس، بحضور أساطير اللعبة ونجومها من مختلف أنحاء العالم.