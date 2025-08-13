نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدخلات لحل الأزمة.. شوبير يكشف آخر تطورات موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، عن وجود تحركات قوية داخل النادي الأهلي لحل أزمة اللاعب أحمد عبد القادر، بعد استبعاده من التدريبات الجماعية مؤخرًا.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي وافقت مبدئيًا على انتقال اللاعب إلى الدوري الليبي، في ظل رغبته في الرحيل، لكنها تنتظر وصول عرض رسمي للنظر فيه ومناقشته بشكل نهائي، مؤكدًا أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لتسوية الأمور بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة ريكاردو ريبيرو