أغسطس «وش» السعد.. بشرة خير لمدرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة الليلة في كأس السوبر الأوروبي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

تقام المباراة على ملعب بلوانرجي ستاديوم بمدينة أوديني الإيطالية، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1، وكذلك قناة بي إن سبورتس 2.

اغسطس «وش» السعد على إنريكي

خاض المدرب الإسباني لويس انريكي المدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة واحدة فقط في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك قبل 10 سنوات رفقة فريق برشلونة الإسباني.

جاءت هذه المباراة في الحادي عشر من شهر أغسطس عام 2015، وذلك بين فريق إشبيلية الإسباني ومواطنه فريق برشلونة، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بخماسية مقابل 4 أهداف.

وللمرة الثانية يخوض لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الأوروبي في شهر أغسطس، فهل ينجح في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ باريس والثانية في تاريخه؟

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان وصل إلى مباراة كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخه عام 1997، ولكن خسر في مباراتي الذهاب والعودة أمام فريق يوفنتوس الإيطالي.