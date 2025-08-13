نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبدالقادر يهدد بالتصعيد لـ”فيفا” بسبب استبعاده من التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، عن أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي، بطلها اللاعب أحمد عبدالقادر، الذي أبدى غضبًا شديدًا من تجاهل المدير الفني ريكاردو ريبيرو له، واستبعاده من التدريبات الجماعية.

أحمد عبدالقادر يهدد بالتصعيد لـ”فيفا” بسبب استبعاده من التدريبات

وأكد شوبير أن اللاعب لوّح بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد وصول الأمر لإدارة النادي، التي بدورها تسعى لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، وسط حالة من التوتر بسبب سياسة ريبيرو الفنية مع بعض اللاعبين