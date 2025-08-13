نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة ديانج تشتعل في الأهلي.. تحفظ على التجديد وغياب بسبب التجميد الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه “مع شوبير” على إذاعة أون سبورت، أن مفاوضات النادي الأهلي مع المالي أليو ديانج لتجديد عقده قد توقفت مؤخرًا، وهو ما يُعد السبب الرئيسي وراء غيابه عن مواجهة مودرن سبورت في افتتاحية الدوري.

أزمة ديانج تشتعل في الأهلي.. تحفظ على التجديد وغياب بسبب التجميد الفني

وأوضح شوبير أن ديانج متحفظ بشدة على فكرة التجديد، لاقتناعه بأن المدير الفني ريكاردو ريبيرو لا يمنحه الثقة الكافية، إذ يعتبره خيارًا ثالثًا بعد الثنائي مروان عطية وأحمد رضا. وأضاف أن مجلس إدارة الأهلي لم يتدخل حتى الآن في هذا الملف، تاركًا الأمر للجهاز الفني بالكامل