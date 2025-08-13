نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. سيدات المقاولون يواجهْن البنك الأهلي في البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، مواجهة ودية أمام فريق البنك الأهلي، في آخر محطات الإعداد لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

اليوم.. سيدات المقاولون يواجهْن البنك الأهلي في البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدوري

وتعد هذه المباراة الودية بمثابة البروفة الأخيرة لـ "ذئاب الجبل" قبل ضربة البداية، حيث يستهل الفريق مشواره الرسمي بمواجهة وادي دجلة في الجولة الأولى خارج الأرض، على ملعب الفريق بالتجمع الأول.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، على توفير معسكر مفتوح داخل النادي، لرفع جاهزية الفريق للموسم الجديد.

كما عقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع الكابتن مجدي مصطفى، المشرف على الكرة النسائية، والكابتن هبة رزق، المدير الفني للفريق، اطمأن خلاله على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، مطالبًا الجميع بالتركيز وتقديم أداء يليق بتاريخ النادي، الذي يعد ثالث أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولات بعد الأهلي والزمالك.

وأكد الكابتن مجدي مصطفى أن المعسكر الحالي حقق أهدافه، مشيرًا إلى وصول اللاعبات لأفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم، ومثمنًا الدعم الكبير المقدم من مجلس الإدارة لتوفير كل سبل النجاح للفريق.

ويضم الجهاز الفني لفريق السيدات كلًا من:

هبة رزق: مدير فني

محمد أحمد إبراهيم: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري



ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يتولى الكابتن يسري عبد الغني قيادة قطاع الناشئين، ويشرف على قطاع الكرة المهندس محمد عادل فتحي.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بين الجهاز الفني واللاعبات، بهدف رفع المعنويات وتحفيز الفريق قبل انطلاق الموسم، حيث طالبت الكابتن هبة رزق لاعباتها بالتركيز الشديد والمنافسة على المراكز الأولى، مؤكدة أن جميع عناصر المنظومة يعملون بروح الفريق من أجل إعادة أمجاد نادي المقاولون العرب والمنافسة على تمثيل مصر في البطولات القارية.