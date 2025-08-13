نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لخوض مباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.