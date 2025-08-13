نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر الأوروبي.. باريس بين ثأر الكرة الإنجليزية ومحو عار الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب بلوانرجي ستاديوم بمدينة أوديني الإيطالية، مباراة الليلة بين فريق باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، أمام بطل الدوري الأوروبي فريق توتنهام.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، وذلك بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، بينما تنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

باريس والثأر الإنجليزي

يحاول باريس فرض سيطرته متجددا على الساحة الأوروبية، بعد الخسارة المذلة في نهائي كأس العالم للأندية الماضية، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

محو عار يوفنتوس الإيطالي

وصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى بطولة كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخه، وذلك في عام 1997.

خسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي بسداسية مقابل هدف على ملعب حديقة الأمراء معقل فريق العاصمة الفرنسية، بينما خسر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة العودة، ليكون مجموع الهزيمة في المباراتين بنتيجة 9-2.

يذكر أن فريق باريس يعتبر الفريق الفرنسي الوحيد الذي تمكن من خوض مباراة كأس السوبر الأوروبي، بينما لم يصل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى هذه البطولة من قبل.