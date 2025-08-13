نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يطارد صفقة دفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء أن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدأ التفاوض مع كريستال بالاس بشأن التعاقد مع المدافع مارك غويهي.

وحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن غويهي نفسه يرغب في الانتقال إلى ليفربول.

ووفقًا للتقرير ذاته، يتطلع كريستال بالاس للحصول على 40 مليون جنيه إسترليني من صفقة بيع غويهي، الذي سيبدأ عامه الأخير في عقده مع النادي، لكن يبدو أن ليفربول لن يدفع هذا المبلغ، خاصة مع اقتراب عقد اللاعب من نهايته.

كما أبدى ليفربول اهتمامه بجيوفاني ليوني المدافع الشاب لبارما الإيطالي.

وأوضحت «سكاي سبورتس» أن بارما قد يوافق على بيع ليوني البالغ من العمر 18 عامًا، مقابل نحو 26 مليون جنيه إسترليني بجانب مبالغ أخرى باعتبارها حوافز محتملة.

وقد يتجه ليفربول للتعاقد مع غويهي وليوني هذا الصيف في ظل سعيه لتعزيز خط دفاعه، خاصة أن إبراهيما كوناتي يخوض العام الأخير في عقده مع النادي.