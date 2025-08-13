الرياض - كتبت رنا صلاح - انسحب لاعب التنس الأردني عبد الله شلباية، البالغ من العمر 21 عامًا، من بطولة خيرسونيس تشالنجر اليونانية ذات الـ50 نقطة، والتي تُقام على الملاعب الصلبة، بعد أن أوقعته قرعة دور الـ32 في مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني. وجاء قرار شلباية بالانسحاب تعبيرًا عن موقف سياسي وإنساني، نال إشادة واسعة على المستوى الدولي، حيث أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين (ATP) مشاركة اللاعب الإيطالي فيليبو موروني بدلًا منه في المباراة.

انسحاب لاعب التنس الأردني احتجاجًا على مواجهة إسرائيلي

وتأتي هذه الخطوة في سياق مشابه لمواقف سابقة اتخذها رياضيون أردنيون رفضوا اللعب أمام لاعبين من الكيان المحتل، كان آخرها انسحاب منتخب الشباب الأردني لكرة السلة الشهر الماضي من مواجهة منتخب الاحتلال في بطولة كأس العالم بسويسرا، ما أدى لخسارته بنتيجة 0-20.

ورغم امتلاك شلباية فرصة للتقدم في البطولة، فضّل الانسحاب احتجاجًا على أفعال الاحتلال في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن دور الرياضي لا يقتصر على المنافسة، بل يمتد لحمل رسائل سياسية وإنسانية.

وعلى الصعيد الرياضي، حقق شلباية تقدمًا ملحوظًا في التصنيف الدولي، حيث ارتقى 33 مركزًا ليصل إلى المرتبة 353 عالميًا، بعد سلسلة انتصارات في ثلاث بطولات، كان آخرها بطولة "جرودزيسك مازويكي" البولندية، التي فاز فيها بـ7 من أصل 10 مباريات.