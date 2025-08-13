نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد المدرب المصري حسام البدرى فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.

ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر ليحسم اللقب المحلي بشكل رسمي.

وانضم حسام البدري لقائمة المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي عبر التاريخ ليصبح خامس مدرب مصري يحصد اللقب.

وإليكم المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي عبر التاريخ

1- عبده صالح الوحش: أول مدرب مصري يحصد لقب الدوري الليبي مع أهلي بنغازي، موسم 1969-1970 ثم كرر الإنجاز نفسه في موسم 1970-197.

2- علي شرف: توج بلقب الدوري الليبي مع نادي التحدي في موسم 1976-1977 ليصبح ثاني مدرب يحصد اللقب.

3- طلعت يوسف: ثالث مدرب مصري يتوج بلقب الدوري الليبي وذلك مع أهلي طرابلس في موسم 2013-2014.

4- طارق العشري: فاز بلقب الدوري الليبي مع أهلي طرابلس في موسم 2015-2016=

5- حسام البدري: سجل حسام البدري إسمه بقائمة المتوجين بلقب الدوري الليبي وذلك مع أهلي طرابلس هذا الموسم ليصبح آخر المصريين المتوجين باللقب.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ثلاثة مدربين مصريين توجوا بلقب الدوري الليبي كان رفقة نادي العاصمة الليبية أهلي طرابلس.