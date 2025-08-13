نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن مراجعة عقود اللاعبين

وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:اتحاد الكرة يحصل على نسبة من عقود اللاعبين مع الاندية وهو المسؤول الأول عن مراجعة العقود

وأضاف: هناك جهات تفتيشية ورقابية اخرى من صلاحيتها ان تراجع الاموال الخارجة عن العقود. مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره

وتابع الشاذلي: ليس للوزارة دخل في الترضيات الخارجية في العقود، وهناك بعض العقود يتم تضخيمها على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث جدل