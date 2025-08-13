نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة: عقوبات الرابطة ضد جماهير الزمالك "قوية".. وهناك خطة لضبط السلوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشاذلي المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المنشطات.

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا يوجد قرار رسمي بخضوع جميع جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين بالهيئات والاتحادات الرياضية لكشف المخدرات والمنشطات، ولكن هناك خطة يتم وضعها حاليا لتنفيذ هذا الأمر

وأضاف: الكشف لن يشمل اللاعبين فقط بل والمسؤولين والموظفين وهدفنا القضاء على هذه الظاهرة وسوف نبدأ من الأقسام الاخرى لحين الوصول لدوري المحترفين

وتابع: هناك ضوابط ايضا على سلوك الجماهير ورقابة من وزارة الشباب والرياضة وسوف يتم عمل خطة لتوعيتهم

وواصل: لا بد من الاشادة وتحية رابطة الاندية على القرارات القوية التي تم اتخاذها للتصدي للخروج عن النص

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلا: البعض يرى أن العقوبات على جماهير الزمالك ضعيفة ولكن هدا الأمر غير صحيح لأن هناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع