الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز المصري للموسم الحالي، بمواجهة نادي المقاولون العرب.

برعاية جون إدوارد.. الزمالك يخطف توقيع الصفقة المطلوب في الأهلي

خلال الفترة الحالية، استقر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تكثيف المحاولات مع الموهوب من أجل الحصول على توقيعه.

وقد أكد مصدر مسئول، أنه يتحرك نادي الزمالك من خلال جون إدوارد المدير الرياضي وذلك من أجل حسم ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق، وقطع الطريق على كل محاولات النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقد وضح المصدر، أنه قد حدث تواصل جديد بين جون إدوارد من أجل احتواء حسام عبد المجيد مدافع الفريق والذي كان يطمح في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقد أشار المصدر، إلى أنه قد حصل حسام عبد المجيد على وعد من جانب جون إدوارد بشأن وضع بند مباشر في العقد الجديد يمنحه حق خوض تجربة الاحتراف حال وصول عرض مناسب يليق بقدراته وامكانياته ويتناسب مع حجم القلعة البيضاء.

وقد بين المصدر، أنه قد ساهم هذا البند بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الزمالك وحسام عبد المجيد، بينما لم يحسم حتى هذه اللحظة الاتفاق على الأمور المالية خلال الساعات القليلة المقبلة.