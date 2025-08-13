نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام جمال: وقعت للأهلي "في الشارع".. والزمالك كان الأعلى سعرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إسلام جمال نجم نادي الزمالك السابق، كواليس انضمامه إلى الأبيض عندما كان لاعبا في صفوف طلائع الجيش

وقال جمال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أنا من ناشئي نادي الزمالك ورحلت عن الناشئين بسب مدرب قام بقيد ابنه بدلا مني

واضاف: لعبت لعدة أندية إلى ان استقر الوضع في طلائع الجيش والزمالك تعاقد معي كأغلى مدافع في الدوري وقتها

وتابع: تلقيت مفاوضات من الاهلي والزمالك عندما كنت لاعبا في طلائع الجيش، ووقعت للأهلي في الشارع مع علاء عبد الصادق

وواصل: وقعت في حضور علاء عبد الصادق وميدو حزين وسيد مرعي وكلائي لكن مرتضى منصور عرض ٥ مليون كاش وانضميت للزمالك