نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام جمال: على مسؤوليتي " أنا شوفت لاعيبه ومسؤولين " بتتعاطى منشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام جمال نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك العديد من اللاعبين والمسؤولين في الكرة المصرية يتعاطون المنشطات

وقال جمال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: على مسؤوليتي الشخصية هناك لاعبين ومسؤولين في الأندية المصرية يتعاطون المنشطات

وأضاف: هذا الأمر أنا رأيته بعيني وشاهدت لاعبين ومسؤولين في الأندية تتعاطى المنشطات

وواصل: لعبت لعدة أندية إلى ان استقر الوضع في طلائع الجيش والزمالك تعاقد معي كأغلى مدافع في الدوري وقتها

وتابع: تلقيت مفاوضات من الاهلي والزمالك عندما كنت لاعبا في طلائع الجيش، ووقعت للأهلي في الشارع مع علاء عبد الصادق

وواصل: وقعت في حضور علاء عبد الصادق وميدو حزين وسيد مرعي وكلائي لكن مرتضى منصور عرض ٥ مليون كاش وانضميت للزمالك