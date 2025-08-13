الرياضة

إسلام جمال: على مسؤوليتي " أنا شوفت لاعيبه ومسؤولين " بتتعاطى منشطات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام جمال: على مسؤوليتي " أنا شوفت لاعيبه ومسؤولين " بتتعاطى منشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام جمال نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك العديد من اللاعبين والمسؤولين في الكرة المصرية يتعاطون المنشطات
وقال جمال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: على مسؤوليتي الشخصية هناك لاعبين ومسؤولين في الأندية المصرية يتعاطون المنشطات 
وأضاف: هذا الأمر أنا رأيته بعيني وشاهدت لاعبين ومسؤولين في الأندية تتعاطى المنشطات

وواصل: لعبت لعدة أندية إلى ان استقر الوضع في طلائع الجيش والزمالك تعاقد معي كأغلى مدافع في الدوري وقتها 
وتابع: تلقيت مفاوضات من الاهلي والزمالك عندما كنت لاعبا في طلائع الجيش، ووقعت للأهلي في الشارع مع علاء عبد الصادق 
وواصل: وقعت في حضور علاء عبد الصادق وميدو حزين وسيد مرعي وكلائي لكن مرتضى منصور عرض ٥ مليون كاش وانضميت للزمالك

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

