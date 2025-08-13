نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يتمسك بالبقاء رغم العروض المغرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد قد يشهد ما يشبه “سوق انتقالات ثانية”، كما أوضح الصحفي خوسيه فيليكس دياز، فبعد أن أتم النادي جميع تعاقداته قبل العطلة الصيفية، قد تكون الأسابيع القليلة المتبقية حتى إغلاق السوق مخصصة لخروج بعض اللاعبين. ويأتي في مقدمتهم البرازيلي رودريجو جوس، الذي يثير اهتمام أندية أرسنال وليفربول، إضافة إلى مانشستر سيتي الذي دخل على الخط في الساعات الأخيرة لمحاولة ضمه.

نجم ريال مدريد يتمسك بالبقاء رغم العروض المغرية

لكن رودريجو أكد تمسكه بالبقاء في الفريق، وكما ذكر موقع Defensa Central سابقًا، فإن رغبته هي الاستمرار في صفوف الميرينغي. اللاعب نشر صورة له عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام من إحدى مباريات الفريق مؤخرًا، مرفقة بإشارة واضحة لجماهير مدريد، كما نشر الصورة نفسها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مع تعليق “هلا مدريد”.

ويبدو واضحًا أن هدف رودريجو هو الاستمرار في ريال مدريد، كما أبلغ فلورنتينو بيريز قبل عطلة الصيف. الجناح البرازيلي لم يصدر عنه أي تصرف أو تصريح علني أو خاص يثير الشكوك، رغم كثرة الشائعات هذا الصيف حول مستقبله، علمًا أنه يحظى بتقدير كبير من النادي والجماهير، وحتى من زملائه في الفريق الأول الذين يعتبرونه لاعبًا فريدًا.

حتى الآن، لم يتلقَّ ريال مدريد أي عرض رسمي للتعاقد مع رودريجو، رغم أنه على رادار عدة أندية، حيث اقتصر الأمر على اتصالات غير رسمية مع محيط اللاعب. النجم البرازيلي يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2028، وتبلغ قيمة شرطه الجزائي مليار يورو. أما خروجه من الفريق فلن يحدث إلا إذا وصلت عرض رسمي إلى مكاتب النادي بقيمة لا تقل عن 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده فلورنتينو بيريز لبدء أي مفاوضات.