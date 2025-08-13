نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من بيع الصخرة الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد أعرب عن رضاه التام عن الأداء الذي قدمه البرازيلي إيدير ميليتاو خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما تأكد للجهاز الفني أن إصابة الركبة التي تعرض لها الموسم الماضي أصبحت من الماضي، وهو الأمر الذي كان المدافع نفسه قد أشار إليه خلال مشاركته في مونديال الأندية.

ريال مدريد يحسم موقفه من بيع الصخرة الدفاعية

وقال ميليتاو من الولايات المتحدة: "أشعر أنني بحالة جيدة، وسعيد لوجودي في الملعب لمساعدة زملائي. كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة لي، إصابة أخرى في الرباط الصليبي، لكنني استعددت كثيرًا وتحليت بالقوة. إنها إصابة قاسية لأي رياضي".

ويثق المدير الفني تشابي ألونسو في استمرار هذا المستوى، خاصة وأنه يراه خيارًا أساسيًا في المباريات الكبرى للموسم، وإن كان الأمر سيعتمد على تطوره البدني.

وبحسب ما علمه موقع Defensa Central، فإن إدارة ريال مدريد تتابع عن كثب أداء ميليتاو بعد عودته من الإصابة، إذ تعتبر أن استعادة مستواه بالكامل قد تكون واحدة من أفضل الأخبار لهذا الموسم.

كما علم النادي، عبر وسطاء، بوجود اهتمام من أندية في السعودية وقطر بضم اللاعب هذا الصيف. وردّ ريال مدريد على تلك الأنباء كان واضحًا: "إذا طلب اللاعب الرحيل، سندرس الأمر… لكننا لا نرغب في بيعه، وإذا طلب ذلك، فلن يكون بأقل من 45 مليون يورو".

من جانبه، يشعر ميليتاو أنه أمام فرصة كبيرة في مسيرته ويريد استغلالها، إذ أن تجاوز إصابتين في الركبة والبقاء في القمة ليس بالأمر السهل، وهو هدف يضعه نصب عينيه هذا الموسم وما تبقى من عقده مع النادي الملكي.



