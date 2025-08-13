نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع ماليك ثياو، مدافع ميلان الإيطالي، بعقد طويل الأمد.

نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي أن ثياو (24 عامًا)، المدافع الألماني الدولي الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، أصبح ثالث صفقة يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك ثياو في 85 مباراة في جميع المسابقات، خلال ثلاثة أعوام قضاها مع ميلان، من بينها مباراة أمام فريق نيوكاسل، بقيادة إيدي هاو، في ملعب سان سييرو، بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثياو هدفًا واحدًا فقط مع ميلان، وكان في دوري الأبطال في الموسم الماضي، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق الإيطالي على ريال مدريد 3-1.

وبدأ ماليك مسيرته الاحترافية مع فريق شالكه، حيث صعد من أكاديمية النادي، ثم شارك للمرة الأولى في الدوري الألمانيبعمر 18 عامًا في عام 2020، وخاض ثياو ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الألماني.

وسيرتدي ثياو القميص رقم 12 مع نيوكاسل في الموسم الجديد.

وقال ثياو: "متحمس للغاية للانضمام إلى هذا النادي الكبير. لا يمكنني الانتظار لبدء التدريبات والتعرف على زملائي الجدد وكل أفراد الطاقم".

