أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني في الوقت الحالي إلى تسجيل الصفقات الصيفية الجديدة. وحتى الآن، لا تزال هذه المسألة معلقة وتشكل مصدر قلق كبير للنادي الكتالوني، إلا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية إنهاء إجراءات تسجيل الحارس جوان غارسيا في وقت قريب.

برشلونة يسابق الزمن لتسجيل الصفقات الجديدة

ويعود هذا التفاؤل إلى أن النادي قد أرسل بالفعل التقرير الطبي الخاص بالحارس مارك أندريه تير شتيغن إلى رابطة الدوري الإسباني "الليغا". وفي حال جاء تقييم اللجنة الطبية إيجابيًا، سيتمكن برشلونة من تسجيل غارسيا باستخدام المساحة المتاحة في سقف الرواتب نتيجة إصابة تير شتيغن.

لكن إذا فشل هذا الخيار، أي "الخطة A"، فإن النادي لديه "خطة B" خاصة، حسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو. وتتمثل هذه الخطة في تقديم أعضاء مجلس الإدارة ضمانات مالية شخصية لتغطية تسجيل اللاعب، وهي الطريقة نفسها التي استخدمها النادي عام 2022 لتسجيل المدافع جول كوندي عند قدومه من إشبيلية.

في الوقت الحالي، يواصل النادي التعويل على موافقة اللجنة الطبية على الحل الأول، ولن يتم اللجوء إلى الضمانات الشخصية إلا إذا تم رفض هذا الخيار بشكل نهائي، لضمان تسجيل جوان غارسيا رسميًا.

