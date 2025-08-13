نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل ".

وكان بيراميدز قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة في إفتتاحية الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تعادل الإسماعيلي أمام بتروجيت سلبيا في مباراة خاضها الدراويش بعشر لاعبين.

ويسعى الفريقين لحصد أولى النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار في الموسم الحالي.



موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي والقنوات الفضائية الناقلة



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس على ستاد 30 يونيو.

وينقل أحداث اللقاء على مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي للدوري المصري الممتاز.

