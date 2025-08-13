نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مدغشقر ضد إفريقيا الوسطى في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مدغشقر لمواجهة نظيره إفريقيا الوسطى وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025.



ويتواجد المنتخبين في المجموعة الثانية بجانب كلا من منتخب بوركينا فاسو- منتخب موريتانيا- منتخب تنزانيا.



ويسعى المنتخبان من أجل تحقيق أول انتصار بعد تواجدهما في مؤخرة جدول الترتيب.



موعد مباراة منتخب مدغشقر أمام افريقيا الوسطى والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا.



وتذاع أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي للبطولة.

